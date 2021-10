Mioarele: Incendiu pus intenționat la un adapost de animale Pompierii au intervenit azi-noapte pentru stingerea unui incendiu la un adapost de animale in comuna Mioarele, sat Suslanești. A fost vorba de un saivan in care erau depozitate aproximativ 30 de tone de fan. Nu au fost victime, iar animalele erau in aer liber. Potrivit ISU […] Articolul Mioarele: Incendiu pus intenționat la un adapost de animale apare prima data in Observator de Argeș .