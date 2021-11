Stiri pe aceeasi tema

- Regretatul cantareț de muzica populara, Petrica, Mițu Stoian, se pare ca a avut probleme cu inima, iar tratamentul i-ar fi agravat starea de sanatate, spun apropiații iubitului rapsod. Cantareața de muzica populara, Niculina Stoican, care a fost colega și foarte buna prietena cu Petrica Mițu Stoian,…

- Este din nou doliu in lumea muzicii romanesti. Cunoscutul interpret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a murit ieri la Spitalul Judetean din Resita. Artistul era internat la terapie intensiva, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in tratament post-Covid la o clinica privata din Caras Severin.…

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit. Era internat la terapie intensiva la Spitalul de Urgența Reșița, dupa ce i s-ar fi facut rau. Se afla in tratament post Covid la o clinica privata din Caraș Severin.

- Atat mama, cat și fiica, ar fi fost mutilate de catre același medic estetician. Cantareața de muzica populara Mariana Birica și fiica ei, Roxana, ar trece prin chinuri greu de imaginat din cauza unor intervenții nereușite. Viața celor doua femei s-ar fi schimbat radical de cand s-ar fi lasat pe mana…

- Gabi Lunca a murit din cauza COVID 19 pe 2 aprilie 2021 S a nascut la data de 16 octombrie 1938 in comuna Varbilau, judetul PrahovaGabi Lunca nume real: Elena Gabriela Onoriu, s a nascut pe 16 octombrie 1938, Varbilau, Prahova, Romania ndash; a decedat pe 2 aprilie 2021, Bucuresti, Romania a fost o…

- Interpretul Petrica Moise a murit la varsta de 74 de ani. Cantarețul banațean și-a dat ultima suflare sambata, dupa ce a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, fiind bolnav de COVID-19.

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara. Pe 23 septembrie, aceasta a implinit 80 de ani și a facut dezvaluiri interesante despre cariera ei. Cantareața iși va petrece ziua de naștere impreuna cu fiul și nepoatele sale.„Plec la Bucureșți azi. Nu-i problema, e o zi…

- Daniela Ploia e artista care vrea sa aiba o cerere de casatorie atipica...chiar la o inmormantare. Cantareața de muzica populara iși dorește sa i se adreseze marea intrebare la un astfel de eveniment trist pe care vrea chiar ea sa-l transforme intr-unul fericit.