- Ramasa o femeie singura dupa moartea tragica a soțului ei, Marcela Fota și-a refacut viața alaturi de un barbat cu 22 de ani mai tanar. Deși au fost mulți cei care au judecat-o, artista de muzica populara nu a pus la suflet comentariile rautacioase și a ales sa iși traiasca viața dupa bunul plac. Acum…

- Maria Constantin a fost eliminata de la Survivor Romania 2023, dupa prima saptamana de concurs. Interpreta de muzica populara a povestit cum stau lucrurile, de fapt, in show-ul de la PRO TV.Maria Constantin este prima concurenta care a parasit Survivor Romania 2023. Aceasta a stat timp de o saptamana…

- Emilia Ghinescu a inceput sa se duca in mod constant la sala de fitness, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Artista de 44 de ani s-a afișat in mediul online dupa un antrenament intens, iar imaginea vorbește de la sine. Multe tinere ar vrea sa arate ca ea.

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui astazi, 16 decembrie 2022, incepand cu ora 18.00, in sala „Radu Stanca”, un concert de colinde tradiționale romanești susținut de indragita interpreta de muzica populara Oana Bozga Pintea. Vor mai concerta Corul preoțesc „Sacerdotes Domini” al Protopopiatului…

- O artista de muzica populara a vorbit despre drama care i-a dat viata peste cap. Interpreta a devenit psihologul propriului tata, aflat pe patul de moarte! In exclusivitate, la Antena Stars, aceasta a facut marturisiri dureroase.

- Interpreta de muzica populara Oana Bozga Pitea va susține un concert de colinde la Biserica Ortodoxa „Sfanta Treime” din Alba Iulia Interpreta de muzica populara Oana Bozga Pitea va susține un concert de colinde la Biserica Ortodoxa „Sfanta Treime” din Alba Iulia Biserica Ortodoxa „Sfanta Treime” din…

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite și indragite artiste de muzica populara din Romania. De-a lungul anilor, interpreta a caștigat, datorita muncii depuse, dar și talentului cu care a fost inzestrata, aprecierea a sute de mii de persoane care, mai ales in zile de sarbatoare, ii fredoneaza…

- DRAGA MEA ȚARA, In primele randuri, afla despre mine ca sunt bine, lucru pe care ți-l doresc si ție. Raspund la scrisoarea pe care am primit-o acum 10 ani de la mama mea. Cum nici ea, nici tatal nu mai sunt, acum iți voi scrie ție, mama Țara… Stiu, a trecut moda scrisorilor, dar eu mai cred in bucuria…