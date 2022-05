Stiri pe aceeasi tema

- Solista de muzica populara in varsta de 78 de ani i-a dezvaluit lui Damian Draghici ce remunerație are in prezent, in afara spectacolelor la care participa. Nu așteapta nicio medalie de merit, ”lasa sa dea medaliile la medici, la profesori, eu am aplauzele publicului”. Mioara Velicu este un fan inrait…

- Dintr-un total de opt cladiri care fac parte din proiectul Nordis City, patru sunt in curs de finalizare: doua corpuri de cladire va fi hotelul, iar doua rezidentialul. Va fi cea mai mare dezvoltare de pe litoralul romanesc. Lucrarile pentru proiectul Nordis Mamaia au inceput in primavara anului 2019.…

- Daca la horit se arata in costume tradiționale, nu același lucru de intampa cand sunt de intalnit pe șoselele țarii. Caci, vedetele genului popular iși poata iile in luxoase suv-uri și limuzine. Ionuț Dolanescu, Vladuța Lupau, Emilia Ghinescu și Angela Rusu Moldovan uimesc cand urca pe scenele serbarilor…

- Presa din Iasi scrie despre un politist de la Operatiuni Speciale, prins furand din Selgros. Stirea vine la doar o zi dupa ce Un agent de la Sectia 4 de Politie din Cluj Napoca a fost retinut, pe 5 aprilie, de oamenii de ordine de la Dedeman Cluj, sub acuzatia de furt.Hotul era imbracat in uniforma…

- Un agent de la Sectia 4 de Politie din Cluj Napoca a fost retinut, marti seara, de catre oamenii de ordine de la Dedeman Cluj, sub acuzatia de furt.Hotul era imbracat in uniforma de politie iar colegii lui au fost surprinsi sa constate ca acesta esta era chiar angajat al Ministerului de Interne.Iacob…

- Indragita interpreta de de muzica populara a povestit in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” ca fiind angajata a Ansamblului ”Ciocarlia”, care ținea de Ministerul de Interne, i s-a cerut sa faca note despre colegii ei de breasla, refuzand solicitarea. Mioara Velicu se recomanda la 77…

- Ministerul de Interne a scos la concurs 2.880 de locuri pentru admiterea in cele sase scoli postliceale din subordine. Cererile de inscriere se pot depune, incepand de luni, 7 martie, pana pe 18 martie, in functie de optiunea aleasa – Politie, Politie de frontiera, Jandarmerie, Pompieri. Evaluarea cunostintelor…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…