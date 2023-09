Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața emoționanta. Andreea Crețu este tanara care a devenit celebra pe TikTok, pasiune nascuta din dorința de a-și crea un loc unde sa se simta apreciata.

- Evelyn McQueen este diva care a facut show in bucataria show-ului culinar, in ediția 12 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 19 septembrie 2023. Concurenta a facut dezvaluiri neașteptate despre chef Catalin Scarlatescu.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Maria Paraschiv a pașit cu multe incredere in fața juraților, dupa ce și—a scos la inaintare pasiunea despre care are o poveste emoționanta. Concurenta a ajuns in bucatarie dupa ce tatal ei a aparut in viața ei, pe vremea cand aveam 19 ani. Cei doi au dat o șansa…

- Harnaam Kaur, femeia cu barba, a venit la „Chefi la cuțite”, in ediția de duminica, 10 septembrie, unde i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați. Iata povestea impresionanta a tinerei.Harnaam Kaur s-a nascut și a crescut in Londra, deși parinții sai au origini indiene, potrivit a1.ro. Femeia, in varsta…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Ediția cu numarul trei a cunoscutului show ”Chefi la cuțite” a fost una emoționanta. Gabriela Țugui a vorbit despre o parte mai grea a vieții sale, anume copilarie. La varsta de șapte ani a fost nevoita sa treaca printr-o serie grele de incercari. Gabriela Țugui, marcata de o copilarie grea Copilaria…

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.

- Chefi la cuțite aduce in fața telespectatorilor talente incredibile la gatit, dar și povești de viața greu de imaginat. Este și cazul urmatoarei concurente, care a izbucnit in lacrimi cand a ales sa iși impartașeasca drama vieții in fața camerelor de filmat. Anda Alexe a trecut prin momente limita,…