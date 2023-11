Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman trece prin cea mai grea perioada a vieții sale. In ultimii ani a avut multe probleme de sanatate, care s-au agravat pe parcurs. Deși spunea ca se simte mai bine, a avut nevoie de o intervenție chirurgicala de urgența. Oana Roman a venit cu primele noutați despre starea mamei sale. Oana…

- Mioara Roman se confrunta cu probleme delicate de sanatate! La inceputul acestei saptamani, luni, aceasta a fost operata. Oana Roman i-a stat mereu aproape celei care i-a dat viața. Cu doar cateva minute in urma, vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale.

- Pe finalul saptamanii trecute, Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Mama Oanei Roman nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei, iar asta din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta. Cum se simte mama vedetei din showbiz-ul romanesc, dupa ce luni dimineața a ieșit din operație. Oana…

- Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale, dupa ce anunțase ca Mioara Roman nu se simte deloc bine. Iata ce dezvaluiri a facut fiica lui Petre Roman in mediul online.

- Dupa ce in urma cu cateva zile Oana Roman spunea ca mama ei este in stare grava, vedeta a facut noi declarații despre cum se simte Mioara Roman in prezent. Oana Roman merge zilnic la mama ei și spune ca starea mamei ei nu este inca buna.

- Oana Roman face tot ceea ce ii sta in putere pentru ca mama ei sa fie bine. De cand cea care i-a dat viața este pe patul de spital, vedeta se ocupa indeaproape de aceasta, fiind alaturi in aceste momente extrem de dificile. Iata cum se simte Mioara Roman. Care este starea de sanatate a […] The post…

- Oana Roman a anunțat pe Instagram ca Mioara Roman, mama ei, trece din nou prin momente grele, dupa ce starea de sanatate i s-a agravat. Vedeta ii acuza pe Petre Roman, tatal ei, dar și pe Catinca Roman, sora sa, ca nu se intereseaza de aceasta.In urma cu cateva zile, starea de sanatate a Mioarei Roman…

- Madonna a fost externata din spital și se simte mai bine, dupa ce a fost internata la terapie intensiva, din cauza unei infecții, a transmis managerul vedetei, potrivit BBC. Managerul vedetei, Guy Oseary, a explicat ca sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriana grava, fiind internata…