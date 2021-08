Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la varsta de 81 de ani, Mioara Roman se confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Tocmai de aceea, fiicele Oana și Catinca o duc regulat intr-un centru de recuperare unde face mai multe tratamente. Acum, aceasta a vorbit despre starea ei, dar și despre atmosfera de familie pe care a gasit-o…

- Mama Oanei Roman se lupta cu problemele de sanatate, iar in urma unor analize mai amanunțite, medicii i-au pus un alt diagnostic. In ce stare se afla Mioara Roman in prezent. Anunțul facut de Oana Roman Mioarei Roman i s-a schimbat tratamentul, iar Oana a fost cea care a anunțat ce se intampla in aceste…

- Mioara Roman (81 de ani), mama Oanei Roman (45 de ani), a ajuns din nou pe mainile medicilor. Mioara sufera de Parkinson, afecțiune caracterizata prin distrugerea neuronilor producatori de dopamina – un neurotransmițator extrem de important in realizarea mișcarilor. Mioara Roman, din nou pe mainile…

- Oana Roman (45 de ani) iși dorește sa paraseasca definitiv Romania. Fiica lui Petre Roman a marturisit intr-un Instastory ca tot ceea ce o mai ține legata de țara natala este mama ei, Mioara Roman. In plus, Oana s-a declarat satula de „ignoranța și veninul” din aceasta țara. „M-a intrebat cineva intr-un…

- Dupa ce au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au confirmat ca s-au impacat. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Cum a fost surprins cuplul? Este confirmat! Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat Marius, Oana și fiica…

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, in mediul online, Oana a publicat o imagine cu un buchet de flori primit de la Marius. Se impaca Oana Roman…

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, in mediul online, Oana a dezvaluit de ce nu renunța la numele Elisei pe rețelele ei sociale. De ce nu renunța…