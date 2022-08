Mioara Roman a ajuns, din nou, pe patul de spital. Mesajul dureros al Oanei Roman: ”Nu am putere ...”

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei s-a plans pe rețelele de socializare ca a ramas fara cheie la casa și a fost nevoit sa aștepte in fața ușii alaturi de fiica lui. Oana Roman declara recent ca exista probleme in cuplul lor. Pe contul sau de Facebook, Marius Elisei a postat un mesaj dur in care spune ca a ramas fara chei…

- Oana Roman a muncit mult ca sa ajunga unde este acum. Fiica lui Petre Roman deține o afacere care ii merge bine, dar mai are și o alta sursa de venit. In ultimii doi ani, viața Oanei Roman s-a schimbat complet. Ea a trecut printr-o perioada grea atunci cand a venit pandemia, pentru ca totul se inchisese…

- In ultimii ani, starea de sanatate a Mioarei Roman a fost una precara, iar Oana Roman a facut tot ce i-a stat in putința pentru a o face bine. Chiar luna trecuta, mama vedetei a fost externata din spital, iar acum se simte mult mai bine. Incantata de evoluția starii celei care i-a dat viața, Oana a…

- Fiul Madalinei Manole, Petru, și-a serbat ziua de naștere, miercuri, 8 iunie! Acesta a devenit un adolescent un toata regula, implinind varsta de 13 ani. Cu toate acestea, in familia regretatei artiste exista in continuare neajunsuri, pe care nici macar acest eveniment fericit nu le poate rezolva,…

- Oana Roman iși dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei, iar de aceasta data frumoasa vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua procedura non-invaziva. Iata cum arata dupa noua intervenție facuta la nivelul feței!

- S-a aflat adevarul despre relația dintre Petre Roman și fata Oanei Roman. Oana Roman trece printr-o perioada buna a vieții sale. S-a impacat cu soțul, Marius Elisei, afacerile ii merg bine, iar fiica ei a inceput sa fie apropiata de fostul premier al Romaniei, Petre Roman, fiind fascinata de acesta.…

- La inceputul lunii mai, mai exact pe data de 4 mai, mama Oanei Roman era internata de urgența in spital. Ajunsa la varsta de 82 de ani, Mioara Roman are anumite complicații, cand vine vorba de starea sa de sanatate. Fosta soție a premierului Petre Roman este și astazi internata la Spitalul Colentina,…