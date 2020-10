Stiri pe aceeasi tema

- Medicul care coordona Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești, Mioara Neagu, a murit in dimineața zilei de vineri, 16 octombrie a.c., din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Acesta se afla internata pe Secția Terapie Intensiva a Spitalului Colentina din București. Doliu…

- O angajata a Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale din R. Moldova a murit din cauza infectarii cu noul coronavirs. Este vorba despre Lilia Bantas, consultant principal in cadrul Serviciului politici in domeniul managementului personalului medical si social.

- Directoarea medicala a Spitalului Județean de Urgența Bacau, dr.Raluca Dinu, a declarat pentru zdbc.ro ca in doar cateva zile, primii pacienți cu Covid 19 ar putea fi internați la etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal, finalizate și inaugurate pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CARANSEBEȘ – Jurnal de Caraș-Severin și Caon.ro va informau in urma cu trei zile, in articolul „Spitalul Caransebeș, pe avarie cu medicamentele și echipamentele anti-Covid!”, ca a doua unitate spitaliceasca a județului nu sta pe roz cu medicamentele și materialele sanitare anti-Covid. Mai ales in condițiile…

- In urma cu puține minute, conducerea Spitalului Județean de Urgența Vaslui a postat un mesaj pe pagina de facebook a unitații, prin care transmite condoleanțe familiei angajatei din Policlinica, rapusa aseara de coronavirus. “Sincere condoleanțe familiei Doamnei Dobircianu Vasilia, audit in cadrul Compartimentului…