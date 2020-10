Stiri pe aceeasi tema

- Decesul medicului coordonator al Compartimentului Primiri Urgente din cadrul Spitalului Municipal "Anghel Saligny" Fetesti, Mioara Neagu, medic specialist medicina de urgenta, a fost anuntat de colegi ai acesteia pe Facebook, vineri dupa-amiaza, si confirmat, pentru News.ro, de surse din spitalul din…

- Inca un medic a fost rapus de noul coronavirus. Sefa Compartimentului de Primiri Urgente de la spitalul municipal Fetesti a pierdut lupta cu viata la doar 48 de ani. Mioara Neagu, medicul coordonator al Compartimentului de Primiri Urgente de la spitalul municipal Anghel Saligny din Fetesti, a murit…

- Adina Alberts a explicat ca nu a murit de coronavirus, desi fusese infectat cu aceasta boala, ci ca a murit din cauza sistemului de sanatate romanesc. Olandezul a stat in coma timp de 10 zile, dar era internat in spital de trei saptamani. Locuia in Romania de 25 de ani si a fost casatorit…

- Dupa ce a stat trei saptamani in coma in urma infectarii cu coronavirus, barbatul s-a trezit și a aflat ca familia sa a murit. S-a trezit din coma, apoi a realizat ca familia lui nu a supraviețuit Scott Miller, un barbat din Scoția, in varsta de 43 de ani, abia a supraviețuit infectarii cu coronavirus.…

- Faimosul creator de moda Kenzo Takada - fondatorul casei care-i poarta numele - a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus. Familia designerului a anuntat duminica, printr-un comunicat adresat presei franceze, ca Takada a încetat din viata din cauza complicațiilor provocate de…

- Surse medicale au declarat ca Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, a murit in aceasta seara. Acesta era internat in spital de aproximativ doua luni și era infectat cu noul coronavirus. Fratele manelistului Florin Salam se afla in internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Candidatul partidul lui Dan Voiculescu PPU-SL la presedintia Consiliului Judetean Dolj, Gabriel Ciulu, în vârsta de 52 de ani, a murit, vineri, la Dabuleni, în timpul unei întâlniri electorale cu fermieri din localitate, relateaza Agerpres.Potrivit unor surse medicale,…

- Dwayne „The Rock” Johnson, cunoscut actor american, a anuntat ca el si familia sa au primit rezultate pozitive la testele pentru noul coronavirus. Odata cu anunțul privind infectarea cu coronavirus, Dwayne Johnson a tinut sa dea asigurari ca starea lor de sanatate este buna si si-a indemnat fanii sa…