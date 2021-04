Stiri pe aceeasi tema

- Soacra Gabrielei Cristea și-a deschis sufletul in fața fanilor Antena Stars și le-a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. Femeia ascunde drame dureroase in spatele zambetului sau, pierzand mai multe persoane importante din viața ei, cum ar fi soțul și fratele. Detalii emoționante!

- Nelu Ploieșteanu (70 de ani) se afla in continuare internat in stare critica la Secția ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, dupa ce a contractat noul coronavirus. Saturația de oxigen a ajuns la doar 50%, iar plamanii i-au fost afectați in proporție de 70%, relateaza Click! . Nelu Ploieșteanu, in…

- Zodiacul vieții. Ce atragi in viața in funcție de zodie. Se spune ca gandurile proiecteaza acțiuni, iar Universul ajunge sa ne ofere practic ceea ce gandim, ceea ce ii transmitem. Tocmai de aceea este important sa ne corectam anumite obiceiuri, astfel incat sa ne bucuram in viața de oportunitați, dragoste…

- Fiind mereu o fire optimista, puțini dintre fanii lui Alin Galațescu știu ca acesta ascunde unele drame sfașietoare in spatele zambetului sau. Celebrul critic de moda a facut cateva marturisiri emoționante la Antena Stars, povestind despre accidentul pe care l-a suferit in tinerețe, dar și despre drama…

- Ozana Barabancea are fani peste tot in țara, insa puțini știu faptul ca celebra cantareața ascunde o drama de-a dreptul sfașietoare! Artista și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a povestit despre clipele ingrozitoare prin care a trecut atunci cand și-a pierdut mama la doar…

- Pe Tavi Clonda il vedeți mereu cu zambetul pe buze, fiind o fire energica și pozitiva, insa mulți dintre fanii lui nu știu ca ascunde o suferința uriașa. Soțul Gabrielei Cristea și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a vorbit despre drama lui. Conform spuselor sale, cantarețul…

- Edward Sanda este un om liniștit. Cariera ii merge pe o panta ascendenta, iar in plan personal stralucește, afirmand cu fiecare ocazie ca și-a gasit iubirea vieții sale, careia ii face necontenit declarații de dragoste. Insa, inainte de tihna de acum a fost furtuna. Tanarul artist a trecut printr-o…

- Pe Theo Rose o știe toata lumea, dar puțini cunosc faptul ca cea mai in voga artista a momentului are o sora la fel de talentata ca ea in domeniul muzicii populare! Raluca Diaconu a vorbit la Antena Stars despre cea mai grea perioada din viața sa, atunci cand a trebuit sa divorțeze de soțul ei!