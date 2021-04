Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Mioara Costin, care si-a anuntat recent plecarea de la postul Realitatea Plus, a fost numita consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.„Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeste în functia…

- Mioara Costin, fosta jurnalista la Realitatea PLUS, a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. In martie, Mioara Costin anunța ca urmeaza sa demisioneze de la…

- Mioara Costin, fosta ziarista la Realitatea Plus, schimba taberele și se alatura echipei care se ocupa de Florin Cițu! Intrata in presa in 2011, la Puterea, Costin a trecut la Realitatea PLUS, de unde a demisionat. La Guvern, fosta jurnalista va intra in echipa de comunicare a premierului.…

- Presedintele TNL, Mara Mares, care nu a prins un loc in Parlament la alegerile de anul trecut, a fost numita, marti seara, consilier de stat in Cancelaria premierului Florin Citu. Mares a afirmat ca va fi ”acelasi om al actiunii”. ”Proiectul Generatia Altfel ”continua prin fiecare tanar care se implica,…

- Premierul Florin Citu a numit-o pe sefa organizatiei de tineret al PNL, Mara Mares, in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.

- Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, a fost numit in funcția de consilier onorific al premierului Florin Cițu. In decizia de numire, publicata in Monitorul Oficial, se precizeaza ca activitatea lui Costache nu va fi remunerata. Victor Costache a demisionat pe data de 26 martie, in urma unei…

- Victor Costache, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ludovic Orban, a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Cițu, potrivit unei decizii publicate luni, 1 februarie, in Monitorul Oficial, relateaza HotNews.ro. Activitatea lui Victor Costache va fi neremunerata, se precizeaza in…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…