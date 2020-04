Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC) nu exista o evidenta si, aparent, nici preocupare pentru a afla cu exactitate numarul elevilor care nu au acces la cursurile online, desi, de sase saptamani, procesul de invatare se desfasoara exclusiv in aceasta modalitate, a declarat marti,…

- In contextul prelungirii Starii de Urgența generata de pandemia cauzata de coronavirus, deputatul PSD de Brașov, Roxana Minzatu, i-a adresat o interpelare Ministrului Educației, Monica Anisie, prin care trage un semnal de alarma cu privire la accesul limitat al elevilor, in special al celor defavorizați,…

- • Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea avea loc in luna iulie • Cadrelor didactice li s-a recomandat sa intre in concediu de odihna pana pe 21 aprilie Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta,…

- Monica Anisie, Ministrul Educației, a anunțat ca, la acest moment, nu se ia in calcul inghețarea anului școlar. Se dorește ca, dupa incetarea starii de urgența sa se reia cursurile pentru a putea fi incheiat anul școlar in curs. Monica Anisie nu a putut anunța o data clara pentru reinceperea cursurilor,…

- Un document fals, prin care este anunțata de reinceperea cursurilor in toate unitațile școlare din Romania de la 6 aprilie și modificarea structurii anului școlar, a fost distribuit online, in contextul amanarii unui anunț oficial din partea Ministerului Educației cu privire la structura anului in…

- Proiectul de lege stabilește obligația statului roman de a asigura profesorilor și elevilor din categorii dezavantajate, cu statut socio-economic precar echipamentele necesare pentru a beneficia de educație online, platforme de e-learning și Biblioteca virtuala dar și toate formele de educație digitala…

- Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta cu privire la transportul elevilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele precizari:Dintr o eroare materiala, in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta intr o alta forma. In cursul zilei de maine, 12 februarie…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de ieri, 4 februarie 2020, Ordonanța de Urgența pentru modificarea art. 84, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, prin care este reglementata și, in același timp deblocata, decontarea navetei pentru elevi.…