Cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in anii 2020-2021 in raport cu anul 2019, dar va ramane solida, cu un ritm asteptat sa coboare doar in 2021 vizibil sub cel potential, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 7 februarie 2020. "In ceea ce priveste viitorul pozitiei ciclice a economiei, potrivit evaluarilor membrilor Consiliului, cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in 2020-2021 in raport cu anul 2019, dar va ramane solida, cu un ritm asteptat sa coboare doar in 2021 vizibil sub cel potential, perspectiva ce…