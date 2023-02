Stiri pe aceeasi tema

- Statia meteo din Intorsura Buzaului a inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopti cu geruri extreme, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In noaptea de vineri spre sambata la Intorsura Buzaului, supranumita ”Mica Siberie” din Romania, stația meteo a inregistrat minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopti gerose. Cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna s-a inregistrat in data de 9 februarie și a fost de minus 31,1 grade Celsius,…

- Diferențe de temperatura de 40 de grade in Romania: de la minus 30 la plus 10 grade Celsius, in doar cateva zile. Ce ne așteapta Vremea incepe sa se incalzeasca, iar saptamana viitoare vom avea temperaturi maxime de 10-12 grade Celsius. Astfel, in doar cateva zile, țara noastra va avea parte de diferențe…

- Ger de crapa pietrele! Cam așa s-ar putea descrie situația in unele zone ale țarii, lovite de frig, mai ales la primele ore ale zilei. Deja meteorologii avertizasera ca inca de miercuri ca urmeaza o perioada foarte rece, geroasa noaptea și dimineața, in mai multe zone din țara. La Intorsura Buzaului,…

- Vremea va fi geroasa in toata țara saptamana aceasta, cu minime care vor ajunge la minus 20 de grade, insa din weekend temperaturile vor incepe sa creasca, depașind chiar 10-12 grade Celsius, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general ANM.

- Val de ger peste Romania! Vremea continua sa se raceasca in zilele urmatoare, iar temperaturile minime vor scadea sub -20 grade in unele nopți, mai ales in nordul și centrul țarii, dar local și in celelalte regiuni. Zilele acestea, un anticiclon se va extinde dinspre vest și va cuprinde cea mai mare…

- Cea mai scazuta temperatura a sezonului, in judetul Harghita, s-a inregistrat in noaptea de marti spre miercuri, cand la Miercurea-Ciuc s-au consemnat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade.Este pentru prima data in acest sezon cand se inregistreaza ger in judet si temperaturile…

- Duminica s-a inregistrat cea mai calda zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani din Romania, termometrul ajungand la 22 de grade Celsius la Oltenița. Meda Andrei, meteorolog ANM, a vorbit la Digi 24 despre temperatura neobișnuit de calda pentru aceasta perioada: „Un transport de aer deosebit de cald…