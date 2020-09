Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura generala a Rusiei a aprobat rechizitoriul și a pregatit spre transmiterea in judecata a unul dintre cele mai rasunatoare și, in același timp, ambiguu dosare penale "de spioni" din ultimii ani — cu privire la transmiterea secretelor energetice rusești serviciilor de informații din Moldova,…

- Investiția a fost inaugurata in urma cu opt luni, iar in acest interval și-a dovedit utilitatea, contribuind la salvarea mai multor pacienți din țara, aflați in stare grava. La inceputul luni decembrie a anului trecut era inaugurat cel mai modern heliport cu destinație medicala din țara, construit…

- Speak a impartașit cu fanii de pe Instagram cum a fost luat la rost de un copil de doar cinci ani. Artistul a fost mustrat de cel mic ca nu are adidași Gucci și nici prea mulți urmaritori pe TikTok.

- Papa emerit Benedict al XVI-lea se confrunta cu o grava afecțiune. Biograful sau, cu care s-a intalnit zilele trecute, a declarat ca Suveranul Pontif, in varsta de 93 de ani, pare din ce in ce mai slabit. In ciuda bolii, Papa iși pastreaza optimismul.

- Adolescentul de 15 ani din Mongolia care a mancat carne de marmota a murit de ciuma bubonica, au anunțat astazi autoritațile din aceasta țara. Boala și-a facut apariția și in statul american Colorado, la o veverița.

- Wilfried Zaha, atacantul lui Crystal Palace, a primit un mesaj rasist inaintea meciului cu Aston Villa, 0-2: „Ai face bine sa nu dai gol in meciul asta, negru nenorocit!”. In plina lupta globala impotriva rasismului, inca un caz șocheaza Premier League. Inaintea meciului cu Aston Villa, de duminica,…

- Un copil de numai 12 ani și-a pierdut viața joi la amiaza dupa ce s-a inecat in raul Moldova. Tragedia s-a petrecut in zona podului Bogata, din comuna Baia. Pentru salvarea lui s-a dus o lupta contracronometru de catre echipajul SMURD chemat la fața locului pentru a acorda primul ajutor. Din ...