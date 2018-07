Stiri pe aceeasi tema

- Adunatii Copaceni - Bejing, Adunatii Copaceni - New-York. Ori Shanghai, Dubai, Taipei... Daca va fi sa fie cum vrea guvernul actual, ori cum in zadar au promis guvernele ultimului deceniu, din marunta comuna giurgiuveana se va zbura, curand, spre Asia si America, deopotriva.

- Jucatorii celor de la FC Voluntari au plecat in stagiul de pregatire din Slovenia, dar fara antrenori! La ora 5:30, in aceasta dimineața, la Terminalul Plecari, și-au facut apariția, conform contractului Victor Naicu, antrenorul principal in acte al echipei, și secundul Daniel Florea. Cei doi s-au prezentat…

- Locuitorii din Baranow, unde guvernul conservator vor sa construiasca un urias aeroport, au votat masiv impotriva, in cadrul unui referendum consultativ. Ca dovada ca exista si tari unde parerea oamenilor conteaza, nu numai decizii luate pe sest. Chiar daca rezultatul referendumului nu va face guvernul…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Guvernantii romani au fost parca inventati pentru a „compensa” frumusetea unei tari care nu reuseste si pace sa fie mai mult decat pitoreasca. In ciuda potentialului sau enorm, turismul ramane o...

- Astfel, daca la intersectia strazii Moara de Vant cu soseaua Ciric au aparut mai multe bretele, iar drumul dinspre Aeroport continua spre viitorul spital, pe plan figureaza acum si legatura cu bd. C.A. Rosetti. Accesul spre si dinspre bulevard catre SRU se va face, de asemenea cu ajutorul unor bretele…

- Ieri, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizati ca pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare a avut loc un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, iar conducatorul auto a parasit locul faptei. Politistii s-au deplasat de urgenta…

- Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la granița, cand a vrut sa plece, cu o zi inainte de a fi condamnat. Omul de afaceri a declarat ca ar vrea sa-i mulțumeasca procurorului, care a dispus oprirea sa la aeroport, intrucat nu ar fi putut sa traiasca in alta țara.„Pe mine m-au oprit la granița,…