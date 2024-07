Stiri pe aceeasi tema

- In contextul lucrarilor de reparații planificate pentru Podul Giurgiu-Ruse, șoferii care tranziteaza aceasta importanta legatura rutiera intre Romania și Bulgaria se confrunta cu diverse alternative de traseu. Aceste opțiuni sunt esențiale pentru a evita intarzierile și a gestiona fluxul de trafic pana…

- Filmarile de la „Cursa”, o producție cu care Codin Maticiuc vrea sa bata toate recordurile, sunt in toi! Pentru pelicula care va deveni „Fast and Furious” de Romania s-au alocat sume amețitoare.

- Am intrat din nou in zona unui record de preț orar in piața spot, pentru a patra zi consecutiv și pentru a șaptea oara in aceasta luna. „Prețul energiei livrate maine seara a sarit și pragul de 4.500 de lei/MWh – adica peste 900 de euro – iar socotind prețul mediu orar al zilei, Romania are cel mai…

- Prețurile imobiliarelor au explodat in Romania, in special in marile orașe, iar oamenii reușesc tot mai greu sa iși cumpere propria locuința. Intre timp, chiriile au crescut tot mai mult și devin o povara pentru chiriași.

- „Elevii noștri au ieșit cu fruntea sus din focul luptei continentale la recentul Campionat European de șah școlar desfașurat in localitatea Limerick din Irlanda, demonstrand inca o data ca avem un cuvant de spus cand vine vorba de sportul minții. Romania a ocupat locul al doilea in clasamentul națiunilor…

- Sezonul turistic de vara din Bulgaria a inceput, iar hotelurile de la Marea Neagra isi primesc deja oaspetii. Daca in Romania, prețurile pe litoral au explodat, intrebarea este cat costa un sejur la vecinii noștri de la Dunare. Prețuri mai mari pe litoral Pe masura ce sezonul estival 2024 a inceput,…

- Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat un lot de 28 de jucatori pentru meciurile amicale cu Bulgaria si Liechtenstein, ultimele teste inaintea EURO 2024. Noutatile lui Iordanescu sunt portarul Razvan Sava si mijlocasul Constantin Grameni, convocati in premiera. Romania va juca pe 4 iunie (ora 21:30)…

- Pe 16 mai, prețul spot al energiei electrice din Romania a atins din nou un nivel foarte ridicat, depașind 100 de euro/MWh, aproape dublu fața de cel din Germania, conform datelor de piața. Aceasta este a treia zi consecutiva in care intreaga regiune balcanica este decuplata de piețele din Europa Centrala.…