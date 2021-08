Minunea potolirii furtunii Dupa minunea inmultirii painilor, cand Domnul a hranit cinci mii de barbati in afara de femei și copii cu cinci paini si doi pesti, ucenicii au pornit pe mare cu corabia, dar starnindu-se vantul, valurile s-au ridicat uriase, corabia se clatina manata incolo si incoace iar ucenicii erau ingroziti.In acest moment crucial pentru viața lor […] Articolul Minunea potolirii furtunii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

