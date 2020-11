"Minunea" din Vama Nadlac. Cum au crescut incasarile cu 2.500% dupa o ancheta a DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara vine cu noutați de pe șantierul centurii Timișoara Sud. Muncitorii au inceput sa lucreze la podul care va trece peste Bega, in zona Ghiroda, dar și la pasajul care va trece peste drumul județean Timișoara-Sanmihaiu Roman.

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat ca va inchide circulatia pe soseaua de mare viteza A1. “Marti si miercuri, 3-4 noiembrie 2020, circulatia pe autostrada A1 intre nodurile rutiere Traian Vuia – Margina, va fi inchisa pentru executarea de reparatii la partea carosabila. Restrictiile…

- Intr-o conferința de presa care a avut loc la sediul PSD, Alexandru Rafila a criticat, marți, felul in care autoritațile au transmis informațiile despre pandemia de coronavirus, susținand ca „punctul cel mai slab” in aceasta perioada a fost comunicarea, relateaza Digi 24.„Comunicareaa fost punctul cel…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara transmite ca circulația pe autostrada A1, in zona Remetea Mare – Recaș, se desfașoara in continuare doar pe banda a doua, in urma incendiului care a cuprins marți, 6 octombrie, un tir incarcat cu materiale plastice. Stratul de asfalt a fost deteriorat…

- Drumarii executa lucrari de punere in siguranța a drumului național 7A, cel care leaga Valea Jiului de Transalpina. Lucrarile sunt aproape de finalizare, urmand ca in cel mai scurt timp sa se toarne stratul de uzura. „Pe sectorul de pe DN 7A, la limita dintre judetele Hunedoara si Valcea,…

- Lucrarile efectuate la Centura Sud de ocolire a Timișoarei nu au atins inca un sfert din total, a anunțat Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara. Instituția a mai precizat ca, in urmatoarele zile, se vor face și plațile aferente lucrarilor efectuate, aceasta fiind una dintre probemele aferente…

- Pe sectorul de pe DN 7A, la limita dintre județele Hunedoara și Valcea, lucrarile de reciclare in situ ale Secției Producție DRDP Timișoara sunt aproape de finalizare. In perioada urmatoare, se va așterne stratul de uzura. In paralel, a inceput montarea parapetului marginal de beton pe sectorul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a facut, pe pagina de Facebook a instituției, „rezumatul” stadiului actual al lucrarilor pe șantierul centurii de sud a Timișoarei. „Luna septembrie aduce vești noi de pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud. Peste jumatate din totalul celor…