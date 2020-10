Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Marius Bodea ii cere ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa intervina urgent pentru deschiderea spitalului mobil de la Letcani, achizitionat din bani publici, motivand ca situatia medicala se agraveaza la Iasi, iar spitalul ar fi "o gura de oxigen", anunța news.ro.Marius Bodea…

- E scandal politic cu doar o zi inainte de alegeri. Conducerea PNL Iasi il acuza pe edilul orasului Podu Iloaiei ca a oferit bani mai multor localnici pentru a-l vota la alegerile de duminica, liberalii precizand ca vor depune plangere penala in acest caz.Liberalii ieseni sustin intr-un comunicat…

- Șeful CJ Iași, Maricel Popa, a anunțat ca va depune plangere penala pe numele miniștrilor Sanatații și Mediului. Daca Maricel Popa se ține de cuvant, Nelu Tataru și Costel Alexe vor da explicații in fața organelor de ancheta.Acestia sunt acuzati de zadarnicirea combaterii bolilor pe motiv…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat ca va depune plangere penala impotriva ministrilor Sanatatii si Mediului, Nelu Tataru si Costel Alexe, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, cei doi membri ai Cabinetului fiind acuzati ca pun piedici functionarii spitalului mobil de la…

- Liberalii isi continua cu cinism planul de sabotare sistematica a Spitalului mobil de la Letcani. Cu o indiferenta greu de imaginat si imposibil de inteles fata de interesele iesenilor, consilierii judeteni ai PNL au chiulit azi de la sedinta de indata convocata de conducerea Consiliului Judetean. Aceasta,…

- Prin faptele lor, acestia au creat un prejudiciu insemnat financiar si logistic in privinta achizitionarii, instalarii si punerii in functiune a unui spital modular COVID la Iasi. Consecinta acestor succesiuni de infractiuni si blocaje a pus in pericol viata pacientilor infectati cu COVID-19 si a facut…

- Zece tiruri stateau aliniate in aceasta dupa amiaza in parcarea Transagropolis de la Letcani. Acolo Consiliul Judetean vrea sa instaleze un spital mobil destinat bolnavilor de coronavirus. Unitatea trebuia terminata la sfarsitul lunii mai, dar nici astazi nu este gata. Maricel Popa, presedintele CJ…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…