Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins duminica, la Craiova, reprezentativa similara a Finlandei, cu scorul de 3-1, in meci contand pentru grupa A preliminara a Campionatului European din 2019. Tricolorii sunt lideri in grupa A si vor juca la CE dupa 24 de ani.

- Naționala de volei masculin a Romaniei a invins, azi, in deplasare, Finlanda, cu scorul de 3-2 , in preliminariile Campionatului European. Naționala antrenata de tehnicianul craiovean Dan Pascu și pentru care evolueaza și trei jucatori de la SCM-U Craiova, Laurențiu ...

- Naționala de volei feminin a Romaniei s-a impus astazi, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-18, 25-22), in Sala Polivalenta din Craiova, in fața Letoniei, intr-un meci din etapa a 3-a din grupa F de calificare la Campionatul European din 2019. ...

- Petre Apostol In aceasta seara, in arena „Helsinki Ice Hall” din capitala Finlandei, echipa nationala de volei masculin a Romaniei va intalni formatia tarii gazda, intr-un duel pentru prima pozitie a clasamentului in grupa A din preliminariile Campionatului European, competitie la care Nationala tarii…

- Cele doua naționale de volei seniori ale Romaniei au jucat aseara, in Polivalenta din Craiova, primele meciuri din preliminariile Campionatului European din 2019. Naționala feminina a debutat cu o infrangere. Tricolorele au fost depașite de selecționata Bosniei și Herțegovina, cu scorul ...

- Nationala masculina de volei a Romaniei, antrenata de tehnicianul craiovean Dan Pascu, se pregateste in Banie pentru preliminariile Campionatului European, iar astazi si maine va sustine primele doua meciuri de verificare, in Sala Polivalenta. Adversara tricolorilor va fi nationala Israelului. ...

- Echipa naționala de volei feminin a Romaniei se afla de la inceputul acestei saptamani in pregatire la Craiova, in Sala Polivalenta. Tricolorele se antreneaza pentru participarea la preliminariile Campionatului European din 2019. Antrenoarea Madalina Angelescu, ajutata de Pompiliu Dascalu și ...

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins joi, in deplasare, reprezentativa Austriei, cu scorul de 28-25 (13-11), in penultima partida din grupa preliminara 4 a CE2018, si s-a calificat la turneul final, potrivit news.ro. In celalalt meci al grupei, Portugalia – Rusia, scor 24-30 (14-15).