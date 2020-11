Stiri pe aceeasi tema

- Numarul noilor infectari pe teritoriul Marii Britanii este in scadere cu un procent zilnic cuprins intre 0- si 2-, a precizat Biroul guvernamental pentru stiinta, dupa ce, in estimarea sa de saptamana trecuta, era raportata o crestere cuprinsa intre 0- si 2-. Valoarea numarului "R" a fost estimata ca…

- BMW va retehnologiza fabricile din Germania pentru fabricarea de automobile si componente electrice, productia de motoare cu combustie urmand sa fie transferata in Marea Britanie si Austria, in cadrul strategiei de trecere la automobilele cu emisii scazute, transmite Reuters. Fabricile auto…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Supermarketurile din Marea Britanie au fost golite duminica de alimente si produse esentiale de igiena inaintea unui lockdown ce va intra in vigoare de joi. Cozi uriase s-au format la magazinele din Anglia in contextul anuntului premierului Boris Johnon, sambata seara.

- Pentru a se asigura ca exista suficiente doze de vaccin antigripal pentru populația din Marea Britanie, oficialii din Regat au anunțat vineri instituirea unor restrictii la exporturile acestora, relateaza Agerpres.MinisterulSanatații a precizat ca „a luat aceasta masura ca raspuns la puternica cererede…

- Marea Britanie a suferit o prabușire record aeconomiei in al doilea trimestru al anului, cand masurile de blocare COVID-19 erau in vigoare, deși declinul a fost ușor mai mic decat s-a estimat prima data, anunța Reuters citata de Mediafax.Produsul intern brut a scazut cu 19,8% in cele trei…

- Ursula von der Leyen ii raspunde lui Boris Johnson cu un citat din Margaret Thatcher: "Regatul Unit nu isi incalca tratatele. Asta ar fi rau pentru Marea Britanie” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea…

- Firmele de morarit din Marea Britanie au achizitionat cantitati mari de grau din Germania in ultimele saptamani, dupa ce recolta de grau a Marii Britanii s-a diminuat semnificativ, au declarat vineri mai multi traderi pentru Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit traderilor, recolta de grau a Marii…