Minune sau probleme în industrie? Statistica arată că exportul lemnului a scăzut Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat, in 2022, un volum de 18,348 milioane metri cubi (mc) de lemn, destinat valorificarii corespunzator cererii diferitelor sectoare de consum, cu 5,6% mai putin decat in anul 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe intreaga perioada analizata, structura sortimentelor volumului de lemn exploatat a fost constanta, lemnul rotund avand cea mai mare pondere. Din volumul total de lemn exploatat, un procent de 37,3% a fost reprezentat de speciile de rasinoase (molid, brad, douglas, larice, pin),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

