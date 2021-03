Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Criste, un preot misionar din județul Cluj, s-a decis sa aduca fericirea și in lucrurile pamantești. Ziua e preot, iar noaptea noaptea traficant de endorfine, adica face ciocolata premium cu canabis.

- Facultațile de Drept din cele trei mari centre, Cluj, Iași și Sibiu au facut un gest onorabil de a fi solidari cu cei 45 de studenți, din cadrul Universitații de Drept din București, care au fost exmatriculați in urma fraudarii de examene. Decizia exmatricularii celor 45 de studenți vine in urma inaintarii…

- Fara prea multe opțiuni de relaxare și de distracție, mulți au descoperit un prieten care poate fi ținut aproape chiar și in vremuri de pandemie. Ciocolata! Afacerile cu dulcele suprem au inflorit, iar sarbatorile au adus un plus substanțial la profit.

- Politistii din Mures au efectuat, sambata, perchezitii la domiciliul unui tanar de 18 ani, unde au descoperit plante de canabis si instalatii de crestere a acestora, precum si aproape 9.500 de articole pirotehnice, informeaza Politia Romana. Potrivit sursei citate, din cercetari, a reiesit ca cel in…

- Un tanar din Cluj i-a facut logodnicei sale o propunere de nerefuzat. Tanarul a apelat la Poliția Rutiera din localitate, alaturi de care a pus in aplicare un plan gandit pana la cele mai mici detalii. In timp ce logodnica sa se afla in trafic, un echipaj de politie i-a facut semn sa opreasca pe […]…

- Meteorologii au prelungit, pana la ora 12:00, atentionarea de ceata emisa luni dimineata pentru judetele Cluj si Salaj, potrivit Agerpres. DERANJ MAJOR pentru Elena Udrea - Va explica judecatorilor propria VERSIUNE privind faptele de instigare la luare de mita acuzate de DNA Astfel,…