Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala a fost uluita de cazul unui fotbalist aspirant, de ocupație frizer, care a intrat in coma și s-a trezit in cele mai bizare circumstanțe. Barbatul credea ca are varsta de șase ani și putea sa vorbeasca fluent limba franceza, in condițiile in care inainte avea doar cunoștințe de baza.

- Este doliu in lumea policii! Un primar din Ialomița s-a stins pe patul de spital, dupa ce a petrecut mai multe zile in coma profunda. Medicii i-au prelevat probe pentru efectuarea testului pentru COVID-19.

- CORONAVIRUS MAREA BRITANIE. "A fost un moment foarte greu, nu voi nega acest lucru. Aveau o strategie sa faca asta potrivit unui scenariu de tipul +moartea lui Stalin+.Nu eram intr-o situatie foarte buna si stiu ca erau in vigoare planuri de urgenta. Medicii facusera tot felul de pregatiri pentru…

- O septuagenara din Ecuador, aflata in stare de inconstienta de trei saptamani, si-a revenit pe patul de spital din Guayaquil, unde a fost internata in plina epidemie de coronavirus si declarata decedata din eroare, conform unui anunt al familiei sale facut la sfarsitul saptamanii trecute, transmite…

- In mod normal, un bolnav de coronavirus experimenteaza urmatoarele simptome: tuse seaca, febra, dificultatea de a respira, durerile de cap sau pierderea temporara a mirosului si a gustului. Acum medicii observa la multi dintre cei infectati cu coronavirus un nou simptom: colorarea buzelor.…

- Fostul mare fotbalist al Timisoarei a declarat si ca nu vrea sa se interneze fara sa se gaseasca solutii astfel ca altcineva sa aiba grija de mama si familia sa. "Deci nora mea, acum vreo 9 zile, a fost luata și dusa la spital, au gasit-o pozitiv. Acum 5 zile și fiul meu e tot pozitiv. Au…

- Ministrul Sanatații, decizie oficiala: medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Ministrul Sanatații, decizie in cazul scenariului cu peste 2000 de cazuri de coronavirus: Medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus,…