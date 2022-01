Consilierul local al orașului Teiuș, Aurel Breaz, s-a deplasat pentru a constata și a remedia, in ajunul anului nou 2022, in zona pasajului Beldiu de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, o problema semnalata de un cetațean, ce ar fi putut sa conduca la vatamari corporale sau chiar pierderi de vieți omenești in randul șoferilor sau a pasagerilor din automobilele aflate in trafic. Gardul de protecție destinat impiedicarii accesului animalelor pe partea carosabila, din motive necunoscute inca, a fost in mod intenționat taiat astfel incat viața și integritatea fizica a participanților la trafic le-ar fi…