"Minune la Bistrita". Au inceput sa se fure carti.

Stiri pe aceeasi tema

- O minora din Bistrița este cercetata de polițiști, dupa ce a fost prinsa ca a furat mai multe produse dintr-un supermarket din municipiu. Jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita, au intocmit actele de sesizare pe numele unei minore in varsta de 16 ani, care a sustras mai multe produse…

- Doi barbați de 22, respectiv 39 de ani din satul Daraoaia au fost surprinși de jandarmii din cadrul Detașamentului de Jandarmi Campeni, marți, 11 februarie, in incinta societatii comerciale situate in localitatea Gura Roșiei, unde au patruns fara drept, pentru a colecta resturi metalice. Cei doi barbați…

- Aproape 190 de petarde au fost depistate, vineri, de jandarmi asupra a cinci minori din Bistrița. Doi dintre aceștia le-au explodat in curtea unei școli din municipiu. Doi dintre minori, in varsta de 14 ani, au fost descoperiți in curtea unei școli din municipiu, unde au explodat mai multe petarde.…

- Pentru trei familii din municipiul Pitești Craciunul a venit mai devreme, dupa ce jandarmii din cadrul Detașamentului 3 le-au facut o vizita astazi. Dupa ce au vazut o cerere de ajutor pe o rețea de socializare mai mulți jandarmi s-au mobilizat și au cumparat jucarii, dulciuri și haine , dar și un calculator…

- Un galațean are probleme cu legea, dupa ce a fost prins, miercuri, de jandarmii bistrițeni comercializand parfurmuri contrafacute. In aceeași zi, doi minori din Nasaud, care au incercat sa fure niște articole de imbracaminte, au ajuns pe mana jandarmilor. Un barbat de 41 de ani din judetul Galati,…

- Jandarmii satmareni s-au oferit sa le faca Craciunul mai frumos. „Nu puteam ramane nepasatori. Dar mai ales, daca promitem ceva ne ținem de cuvant. Azi a fost randul colegilor din cadrul Detașamentului 2 Jandarmi, care au hotarat sa faca o fapta buna de Craciun donand un aragaz și un pachet consistent…

- Alegandu-si singur cadourile de pe rafturile unui hipermarket, acum are un dosar penal! Jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita au intocmit actele de sesizare pe numele unui barbat de 39 de ani, care a sustras mai multe produse nea ...

- Jandarmii satmareni au donat alimente pentru o masa calda. Peste 100 de kilograme de alimente de baza, constand in ulei si paste fainoase au fost donate de luptatorii Detasamentului 1 Jandarmi Mobil in cadrul campaniei Pedaleaza sau alearga cu Moșul, campanie organizata de Asociația ”Segits te is –…