- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. Femeia a fost gasita noaptea trecuta, sub ruinele unei cladiri care a avut 7 etaje, in Adiyaman. Initial, s-a descoperit…

- A trecut o saptamana de la cutremurul care a devastat sudul Turciei și nordul Siriei și numarul victimelor se apropie de 40 de mii. Dar mai sunt și miracole care le dau speranța celor care au supraviețuit, dar au rude date disparute.

- Bilantul victimelor cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineața, 12 februarie, depașea 28.000 de morti, este „dificil de estimat”, dar risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, citat AFP și Agerpres. „Cred ca…

- Hamza, un bebeluș de 7 luni, a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare, sambata seara, 11 februarie, in provincia turca Hatay. Baiețelul a stat timp de 140 de ore sub ruinele unui bloc, dupa seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria, anunța agentia de presa turca Anadolu.…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare, sambata, 11 februarie, in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria, anunța agentia de presa turca Anadolu . Bebelușul a fost salvat in districtul Iskenderun si…

Un moment cu adevarat impresionant s-a petrecut in nord-vestul Siriei, o zona extrem de afectata de cutremurele care au avut loc, luni, in Turcia.

