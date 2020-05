Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un a taiat panglica, vineri, la o ferma agricola, susține agenția oficiala de știri din Coreea de Nord. Aceasta ar fi prima apariție a liderului nord-coreean din ultimele 20 de zile, timp in care in presa internaționala au aparut zvonuri ca acesta ar fi in stare vegetativa sau chiar ca ar fi…

- Un cunoscut dezertor nord-coreean, acum parlamentar sud-coreean, sustine ca este sigur in proportie de 99- ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a murit. Ji Seong-ho crede ca autoritatile de la Phenian vor anunta acest lucru in urmatoarele doua zile. Dezertorul sustine ca a aflat din surse sigure ca…

- Un cunoscut dezertor nord-coreean sustine ca este sigur 99% ca dictatorul Kim Jong-un este mort. Ji Seong-ho spune ca anuntul va fi facut de autoritațile de la Phenian weekendul acesta. Liderul suprem nord-coreean nu a mai fost vazut in public de la inceputul lunii aprilie, potrivit Mediafax.

- Dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, a murit sau este pe patul de moarte, fara speranțe de recuperare, transmite presa din China și Japonia, potrivit New York Post. Jurnalistii din regiune au afirmat ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a murit sau este intr-o „stare vegetativa” in urma unei…

- Mai multe surse din Japonia si China au anuntat ca liderul Nord Coreean Kim Jong-Un, unul dintre cei mai importanti lideri comunisti ar fi decedat la spital sâmbata seara. Liderul de la Phenian a suferit o interventie la inima la începutul lunii aprilie si de atunci nu a mai fost…

- Intr-o conferința de presa, președintele SUA a fost intebat, joi, despre starea de sanatate a președintelui nord-coreean, Kim Jong-un. O ocazie pentru Donald Trump de a califica „ fake news ” informațiile pe care CNN le-a relatat cateva zile mai devreme. Postul american, citand un responsabil, a informat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…

- Un inalt funcționar nord-coreean ar fi platit cu viața faptul ca a incalcat condițiile carantinei in care se afla, dupa ce a vizitat China, scrie ziarul sud-coreean Dong-a Ilbo.Oficialul, care lucra in domeniul comerțului, s-a intors dintr-o calatorie din China și a fost bagat in carantina la Phenian…