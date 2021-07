Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de miercuri, 21 iulie 2021, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Au fost luate urmatoarele hotarari: 1. Inscrierea…

- In ziua de miercuri, 21 iulie 2021, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. „A fost aprobata infiintarea a doua noi parohii pentru comunitațile…

- In ziua de miercuri, 21 iulie 2021, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. O decizie important privește ziua de 4 ianuarie din calendar.…

- Potrivit agendei sefului statului, ceremonia de decorare va avea loc la ora 17,00.Joi, Patriarhul Daniel implineste 70 de ani.Patriarhia Romana a anuntat la inceputul saptamanii ca joi, la Altarul de vara al Catedralei Patriarhale, va fi savarsita o slujba de Te Deum "ca multumire adusa lui Dumnezeu…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s‑a intrunit miercuri, 21 iulie 2021, in ședința de lucru, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Pe ordinea de zi s‑au aflat propuneri privind viitoarea canonizare, in 2025,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste miercuri in sedinta de lucru, in contextul aniversarii implinirii varstei de 70 de ani de catre Patriarhul Daniel, noteaza Agerpres. Joi, la Altarul de vara al Catedralei Patriarhale va fi savarsita o slujba de Te Deum "ca multumire adusa lui…

- Activitatea Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, este criticata de la cel mai inalt nivel al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa cum reiese dintr-o scrisoare transmisa de Patriarhie prelatului și obținuta de G4Media. Documentul este un raspuns la cererea lui Teodosie ca Arhiepiscopia Tomisului sa devina…