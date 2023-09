Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre cazul șocant din Botoșani au aparut in urma cu puțin timp. Dupa ce mama de 23 de ani, care și-a aruncat copiii pe geamul hotelului in care s-a cazat a fost reținuta de autoritați, dar și dupa ce copilul urma sa fie deconectat de la aparatele care il țineau in viața, se pare ca…

- Tanara care in noaptea de duminica spre luni si-a aruncat cei doi copii de la etajul I al unui hotel din municipiul Botosani a fost retinuta, miercuri, de procurori.Femeia in varsta de 23 de ani urmeaza sa fie prezentata in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, sub acuzatia…

- Au aparut noi informații despre cazul șocant din Botoșani. Femeia care și-a aruncat copiii pe geamul hotelului in care s-a cazat a fost reținuta de autoritați. Lorela Babii urmeaza sa fie audiata de procurori. Decizia a fost luata dupa ce medicii de la Secția de Psihiatrie au decis sa avea discernamant…

- Femeia de 23 de ani, din Botoșani, și-a aruncat copiii de la geam dupa o cearta cu soțul. Inainte de a recurge la terifiantul gest i-a trimis soțului un mesaj de adio. Unul dintre copii a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava, la spital.

- Au aparut noi informații despre starea celuilalt copil aruncat de mama lui pe geamul hotelului din Botoșani. Baiețelul de 3 ani se afla, in continuare, in stare foarte grava și nu s-a trezit din coma. Medicii au facut declarații ingrijoratoare despre șansele lui de supraviețuire.

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al hotelului in care s-a cazat, duminica noapte spre luni, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare critica, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie,…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare grava, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie, femeia,…

- O femeie ce sufera, probabil, de probleme psihice, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. Cei doi micuti au fost transportati la spital, in stare grava. Copilul in varsta de doi ani a decedat.…