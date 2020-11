Stiri pe aceeasi tema

- De la miezul nopții, este obligatorie purtarea mastii in toate spatiile deschise, magazinele se inchid mai devreme, se interzice circulatia in afara locuintei pe timpul nopții, iar activitatea pietelor, targurilor si balciurilor in spatii inchise se suspenda. Potrivit Hotararii Comitetul National pentru…

- Declaratia pe propria raspundere, pe care trebuie sa o completeze persoana ce va iesi din casa dupa ora 23,00 pentru motivele permise, poate fi scrisa de mana, a explicat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. „Declaratia va fi scrisa de mana, in care spune clar motivul deplasarii, bineinteles,…

- Autoritațile au anunțat ca de luni, 9 noiembrie, Romania va intra in carantina parțiala din cauza numarului mare de cazuri noi de COVID-19. Incepand de saptamana viitoare vor fi impuse noi restricții, iar declarația pe proprie raspundere va fi din nou obligatorie. Comitetul National pentru Situatii…

- La propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența din Cluj, Timiș și Salaj, comandantul acțiunii, Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru câteva localitați, printre care se afla și municipiul Gherla. Declarația…

- Municipiile Gherla (judetul Cluj) si Zalau, orasele Jibou si Cehu Silvaniei (judetul Salaj) si opt localitati din judetul Timis intra, de joi, in carantina zonala. Masura este instituita pentru doua saptamani. „La propunerea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta din Cluj, Timis si Salaj, comandantul…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca aceasta prevede si purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de…

- Pretectura Tulcea informeaza ca, astazi, in cadrul sedintei zilnice a Grupul de Conducere al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, s au discutat rezultatele actiunilor legate de coronavirus din ultimele 24 de ore, cu accent pe rezultatele verificarilor efectuate ieri, 12.10.2020 de echipele…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, ii indeamna pe romani sa se vaccineze impotriva gripei, in condițiile in care sezonul rece se apropie.Raed Arafat spune ca astfel se elimina cel puțin un risc, pentru ca, in marea majoritate, persoanele vulnerabile la gripa sezoniera sunt…