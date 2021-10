Stiri pe aceeasi tema

- Președintele liberal Florin Cițu a declarat joi, 28 octombrie, ca lista miniștrilor guvenului Ciuca va fi depusa la Parlament pana sambata, votul va fi saptamana viitoare și ca nu știe cand va discuta cu președintele Klaus Iohannis, pentru ca inca nu a fost anunțat de șeful statului.„Ar trebui sa avem…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 27 octombrie, ca sambata va depune la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare și ca nu va renunța la mandatul sau. Ciuca spune ca are mandat de negociere pentru un guvern minoritar PNL-UDMR, iar despre o eventuala flexibilizare a…

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a transmis un mesaj, duminica, in care spune ca guvernul monocolor al USR poate fi o soluție pentru ieșirea din criza. De asemenea, Cioloș susține ca „pentru PSD tot noi putem fi o soluție pentru a depași lunile care urmeaza”. Redam mesajul transmis de Dacian Cioloș,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca este de acord cu plafonarea pretului la energie si considera ca este o masura care poate ajuta romanii sa treaca prin aceasta iarna, insa problema cresterii costurile la energie este la nivelul UE si este una la care nu se astepta nimeni, de aceea Comisia Europeana…

- Transportatorii au început protestul Piața Victoriei din București, unde își vor continua acțiunea pâna la ora 16:00. Au sosit cu circa 25 de tiruri și câteva furgonete, iar principala nemulțumire este legata de reîncadrarea diurnei ca venit salarial și abuzul ANAF. Mai…

- Deputatul USR-PLUS, Ionuț Moșteanu susține ca premierul Florin Cîțu ca le promite bani primarilor PNL din fondul de rezerva bugetara. Moșteanu susține ca Guvernul a trimis "o circulara catre prefecti spunându-le primarilor ca pâna luni, la ora 12,00, sa trimita necesitatile de…

- Dan Barna, copresedintele USR PLUS, si ministrii USR PLUS fac declaratii la ora 19.00, dupa sedinta in care, potrivit surselor G4Media.ro, au decis sa demisioneze din guvernul Citu. Ce a declarat Dan Barna: Am promis ca vom fi un partid altfel si suntem un partid altfel. Ministrii nostri au aratat…