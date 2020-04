Minsitrul Economiei: Sunt echipe care lucreacă pentru a produce ventilatoare în România. În câteva săptămâni ar putea începe producţia Exista patru sau cinci echipe la nivel național, care lucreaza separat pentru a produce ventilatoare. „Eu cred ca pana acum a fost o directie strategica gresita a economiei romanesti sa nu avem in tara un producator de echipamente medicale, cum e acest ventilator, care este vital nu numai in tratarea acestui coronavirus, a acestei pandemii, cat practic este necesar in orice spital din Romania. Eu sunt optimist, se lucreaza, cred ca sunt vreo 4-5 echipe la nivel național, care lucreaza separat. La mine se strang mai multe informatii de la aproximativ toate echipele”, a spus ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

