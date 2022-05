Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a intrat in a 93-a zi de razboi cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski acuza trupele lui Vladimir Putin de genocid in Donbas, rușii bombardand mai multe orașe și sate din regiunea estica. Noua persoane au fost ucise in Harkov, inclusiv in copil de 5 luni. Forțele ruse și-au reluat atacul…

- Malurile raului Donețk au devenit un adevarat cimitir pentru tancurile și blindatele rusești, dupa ce soldații ruși au fost opriți de ucraineni in lupte care au avut loc saptamana trecuta in tentativa rușilor de a avansa in Donbas, potrivit imaginilor preluate de pe Twitter de Hotnews . ? Последствия…

- Fortele ucrainene si-au continuat ofensiva in zona Harkovului, dar in ciuda acestor progrese in teren Kievul se asteapta ca razboiul cu Rusia, care continua si ea sa atace in Donbas, sa dureze. Armata ucraineana a publicat imagini care arata distrugerea unei coloane blindate a Rusiei de marimea unui…

- Fortele rusesti nu au efectuat niciun atac terestru confirmat in Ucraina pe 2 mai, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea privind situatia invaziei ruse publicata in noaptea de luni spre marti. Este posibil ca lovitura de artilerie ucraineana din 30 aprilie asupra postului de…

- Inaltul comandament al armatei ucrainene a informat miercuri despre o noua ofensiva rusa spre orasul Liman, din regiunea Donetk, in cadrul operatiunilor fortelor ruse pentru preluarea controlului asupra intregului Donbas, in timp ce asediul orasului Mariupol, port strategic la Marea Azov, continua,…

- Un britanic, membru al armatei ucrainene, a fost capturat de fortele ruse in razboiul din Ucraina, mama sa cerand ca el sa fie tratat ''omeneste'' si pus in libertate, transmit vineri AFP si DPA.

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Rusia va trebui sa caute surse alternative de trupe ca sa-si consolideze „fortele regulate stramtorate”, a transmis Ministerul Apararii al Regatului Unit pe contul oficial de Twitter, in cea mai recenta actualizare a informatiilor cu privire la situatia razboiului din Ucraina.