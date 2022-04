Minorul care a înjunghiat o femeie în gât, într-un PROFI de pe strada Dunării din Cluj-Napoca, scapă de orice acuzație Procurorii clujeni au hotarat sa claseze dosarul in care un minor, fiul unui medic cunoscut, a injunghiat in gat o femeie, intr-un magazin Profi de pe strada Dunarii din Cluj-Napoca. Motivul ar fi ca tanarul de 17 ani nu avea discernamant cand a comis tentativa de omor. Potrivit procurorilor, tanarul este afectat de o grava boala psihica, drept pentru care nu raspunde penal. In acest dosar a fost efectuata și expertiza psihiatrica care atesta existența acestor afecțiuni medicale, scrie Gazeta de Cluj . In baza acestor concluzii medicale, procurorii au emis ordonanța de clasare a dosarului de tentativa… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

