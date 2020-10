Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti au decis, miercuri, emiterea unui mandat de arestare pe numele tanarului care a folosit un pistol cu bile cu care a impuscat in cap alti doi adolescenti. "In urma probatoriului administrat de politisti, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a sesizat instanta de…

- Adolescentul in varsta de 15 ani implicat in conflictul care a avut loc, marti, pe o strada din Ploiesti si in urma caruia doi tineri de 16, respectiv 17 ani, au ajuns la spital, impuscati in cap cu un pistol cu bile, a fost arestat preventiv. Decizia poate fi contestata, anunța news.ro.Magistratii…

- In atercatie ar fi fost implicati elevi ai unui liceu din oras F.T. In aceasta dupa -amiaza, politistii prahoveni au fost alertati ca intr-un parc din Ploiesti are loc o altercatie intre mai multi tineri, fiind folosite si arme! Oamenii legii s-au deplasta la fata locului – pe strada George Toparceanu…

- Doi adolescenti care au fost impuscati, marti dupa-amiaza, cu un pistol cu bile au fost dusi la spital, incidentul avand loc in fata unui liceu din municipiul Ploiesti, a informat Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova. Potrivit Biroului de Presa al Serviciului de Ambulanta Prahova, cei doi elevi…

- Accident cumplit, in apropiere de Ploiești, care se putea transforma intr-o tragedie de proporții. Un autoturism a lovit o cisterna incarcata cu kerosen, care s-a rasturnat. Oamenii din apropiere au fost imediat avertizați de un potențial pericol de explozie.

- In momentul in care a fost impuscat tanarul se afla impreuna cu fratele sau. Acesta a fost ranit in zona capului si a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Constata. Citeste si: Crima infioratoare in Alba. Un barbat a fost gasit MORT intr-un parc. Cine a facut descoperirea macabra…

- In urma cu o saptamana primarul Ionel Dragoș Vișan de la Cotmeana s-a trezit cu mascații in casa. Oamenii legii aveau mandat de percheziție. Au avut loc așadar descinderi acasa la Petre Alexandru Vișan, inculpat in dosar, la bunicii și la viitorii socri ai acestuia. Descinderile au avut loc in urma…

- Sambata, 25 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au fost sesizați ca in fața unui magazin din municipiu se afla un barbat care a fost victima unei agresiuni. Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, „oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar in urma investigațiilor efectuate…