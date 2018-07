Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani si-a pierdut viata azi noapte, in urma unui accident produs pe strada Viitorului, din Craiova. direcția Centurii de Nord catre Hanul Doctorului. Un adolescent de 16 ani a pierdut controlul autoturismului Volkswagen Golf pe care ...

- O fata in varsta de 18 ani a murit in Craiova, dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat. Autovehiculul era condus de fiul unor judecatori, un adolescent in varsta de 16 ani, care avea o alcoolemie de 0,49 mg/l. Accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, cand un tanar de 16 ani…

- O tanara de 18 ani si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marți, in urma unui accident produs pe Strada Viitorului, din Craiova, pe direcția Centurii de Nord, catre Hanul Doctorului. (Reduceri mari la jocuri PC) Șoferul este minor și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit anchetatorilor,…

- Un tanar in varsta de 19 ani care a provocat un tragic accident rutier dupa ce a dat dovada de multa inconștiența a ajuns in arestul poliției județene, la puțin timp dupa ce a ieșit din spital. Este vorba de tanarul de 19 ani, din Salcea, care a provocat, pe 4 iulie, un accident in care a murit un ...

- Tanarul de 23 de ani din Ciumbrud care s-a urcat beat la volan și a provocat un accident in municipiul Aiud, in noiembrie 2017, in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata ei de numai 11 ani a suferit leziuni corporale grave, și-a aflat pedeapsa. Judecatoria Aiud l-a condamnat la 4 ani de…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN1, pe raza localitatii Beldiu, traficul fiind blocat intre Teius si Aiud. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, in accident au fost implicate un autoturism…

- Un nou accident foarte gra s-a petrecut in Teleorman. ''In noaptea de 6 mai, in jurul orei 2.00, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat urmatoarele:…

- Un barbat din Cluj-Napoca care a provocat un accident pe DN 17, in pasul Tihuta, pe raza județului Suceava, a fost trimis in judecata pentru infracțiunea de ucidere din culpa, dupa ce, aflat la volanul unui tir, a patruns pe contrasens, lovind un alt vehicul greu, al carui conducator auto a ...