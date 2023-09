Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Proiectul de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Legea merge…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca minorul agresor si parintii sai vor fi obligati sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat inițierea unui proiect prin care pacienții cu arsuri vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica și psihoterapie și vor avea acces la fizioterapie. Proiectul este in prezent in transparența decizionala.

- Violența in școli: Elevii care comit fapte grave ar putea fi obligați participe la ore de consiliere școlara sau psihologica Printre formele grave de violența se numara vatamarea corporala, inclusiv cea din culpa, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenintarea, imobilizarea copilului, instigarea la violenta…

- Elevii implicați in acte grave de violența in școli ar putea fi obligați sa participe la ore de consiliere școlara sau psihologica Ministerul Educației vrea sa reglementeze procedura de management al cazurilor de violenta in scoli. Astfel, un proiect aflat in dezbatere publica definește, printre altele,…

- Un proiect al Ministerului Educatiei care vizeaza procedura de management al cazurilor de violenta in scoli si care se afla in dezbatere publica defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de catre reprezentantii unitatilor de invatamant si ai altor institutii.…

- Un proiect al Ministerului Educatiei care vizeaza procedura de management al cazurilor de violenta in scoli si care se afla in dezbatere publica defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de catre reprezentantii unitatilor de invatamant si ai altor institutii.…