Minorii vor folosi Instagram și TikTok doar cu consimțamantul parinților? O noua lege a fost adoptata saptamana aceasta in statul Utah din America. Conform noii legislații, care va intra in vigoare in martie 2024, copiii și tinerii sub 18 ani vor avea nevoie de consimțamantul parinților pentru a folosi Instagram și TikTok. Aceasta lege vine in contextul in care din ce in ce mai mulți tineri au dezvoltat dependețe de rețelele de socializare. De asemenea, in mediul online, tinerii sunt expuși foarte ușor la harțuire și bully-ing, iar datele lor personale pot fi cu ușurința colectate. We’re no longer…