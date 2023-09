Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 84 din Legea […] The post Minorii violenți si parintii acestora, obligati sa participe la programe speciale de consiliere psihologica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .