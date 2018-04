Minorii sub 16 ani din UE nu vor putea utiliza mesageria WhatsApp

Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp este probabil cea mai populara aplicatie de mesagerie instanta din lume, insa aceasta apartine tot de Facebook, iar in urma scandalului Cambridge Analytica, compania aduce modificari in toate serviciile sale. In cazul WhatsApp, modificarile sunt minore, insa acestea vor afecta in special utilizatorii…

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare

- Inainte ca Instagram sa fie cumparata de Facebook, aplicatia era un simplu tool de facut poze, care aplica diverse filtre peste creatiile noastre ca sa ne faca sa ne simtim ca niste fotografi profesionisti. Multi ani mai tarziu, aplicatia ar putea deveni substitut de WhatsApp sau Messenger, platforme…

- Instagram va permite in curand utilizatorilor sai sa comunice prin intermediul functiilor de apelare audio si video. Facebook vrea ca Instagram sa fie mai mult decat o retea sociala concentrata in jurul fotografiilor si al filmarilor. Aplicatia, care deja include unele functii de chat, se…