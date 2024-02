Minorii au continua sa se regaseasca, anul trecut, intr-un numar ”ingrijorator de mare” in randul victimelor traficului de persoane, exploatarea sexuala avand ponderea cea mai mare, mai mult de jumatate, 57,4%, dintre victime fiind minore, a afirmat, ieri, subcomisarul de politie Mihaela Dragus, in cadrul unei conferinte organizate la sediul Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, potrivit Agerpres. Ea a amintit ca, la nivelul ANITP, este operabila linia TelVerde 0800800678, destinata informarii si notificarii cazurilor de trafic de persoane, iar in 2023 au fost inregistrate peste…