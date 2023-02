Minorii prinși ca fumeaza pe o raza de 200 de metri de locurile publice risca amenzi de pana la 500 de lei. Legea a trecut deja de Senat și a primit marți aviz pozitiv din partea Comisiei de Educație a Camerei Deputaților, urmand a intra in scurt timp in dezbaterea parlamentarilor. Conform proiectului de act normativ, se prevede „interzicerea consumului de tutun persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani in urmatoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii sau unitatii economice, mijloace de transport,…