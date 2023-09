Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, exclude ipoteza testarii de masa in randul elevilor pentru depistarea acelora care consuma substante stupefiante, sustinand ca, in opinia reprezentantilor ministerului, ”acest lucru iese din discutie”.

- Discuția privind consumul de droguri in randul elevilor, prevenția și gestionarea acestui fenomen care cunoaște o amploare tot mai mare a constitut principalul punct al intalnirii tuturor directorilor de școli din județul Suceava. Subiectul a fost atins, intr-o prima faza, de președintele ...

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…

- Au fost retrase 264 de certificate de inmatriculare și au fost reținute 583 de permise de conducere, a transmis, printr-un comunicat de presa Ministerul Afacerilor Interne. “Asigurarea intervenției eficiente in situații de urgența, menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor…

- VIDEO: Se consuma droguri in randul elevilor din Alba? Ce spune, Adrian Dușa, directorul filialei de Cruce Roșie din județ Organizația Crucea Roșie, filiala Alba s-a implicat activ in ultimele luni intr-o ampla campanie de prevenție in randul elevilor din județ. Este vorba despre o campanie care s-a…

- A doua zi a Festivalului IntenCity nu a fost marcata de evenimente negative iesite din comun. Cu toate acestea, mai multe persoane au avut nevoie de diverse ingrijiri medicale, iar sapte persoane au primit interzis la festival pentru ca au incercat sa intre cu droguri asupra lor. Sfaturi privind consecintele…

- Polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție, cu sprijinul Direcției Generale a Jandarmeriei Municipiului București, au acționat pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.In urma activitaților specifice s-a stabilit ca,…

- Prima zi din cele trei de festival Saga s-a lasat cu amenzi și sancțiuni pentru zeci de tineri care ar fi consumat substanțe interzise. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata, ca in prima zi de Saga festival 32 de persoane au fost prinse cu substanțe interzise, au fost date amenzi de peste…