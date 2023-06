Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, a decis, miercuri, Camera Deputatilor. S-au inregistrat 277 voturi pentru, unul contra si o abtinere.

