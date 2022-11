Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost trimise in judecata de DIICOT, dintre care patru in stare de arest preventiv, intr-un caz in care tinere din Sibiu, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Bihor și București, unele minore, au fost racolate prin metoda „loverboy” și obligate sa se prostitueze in țari europene. Fii…

- Primul cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea, la ora 01:27:48 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 108km, avand magnitudinea ml 2.8Seismul s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: 86km S de Bacau, 93km E de Brasov, 105km V de Galati, 110km NV de Braila, 111km NE de Ploiesti, 160km…

- ■ o ampla actiune a avut loc in tara, fiind vizate si societati comerciale din Neamt ■ perchezitii au fost efectuate la sediile unor ocoale silvice ■ Politia Romana a pus astazi, 28 septembrie, in aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si judetele Alba (2), Bacau…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Codul portocaliu va viza, in intervalul joi ora 17.00 – vineri ora 12.00, Banatul,…

- Hidrologii au emis noi avertizari cu cod galben si portocaliu de inundatii Foto: Adriana Tudose / RRA. Hidrologii au emis noi avertizari cu cod galben si portocaliu de inundatii pentru mai multe râuri din zona de munte, dar si din sudul, sud-vestul si vestul tarii. Codul…