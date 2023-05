Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav petrecut miercuri de dimineața pe raza orașului Gaești. O adolescenta de 16 ani a fost ranita, dupa ce a fost lovita de un TIR, chiar pe trecerea de pietoni, pe DN 61 in zona intersecției cu DN 7. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fața locului, victima a fost transportata la spital.…

- O fetița de 10 luni a murit sambata in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni, județul Argeș. Mașina in care se afla copila era condusa de bunica ei și se pare ca a parasit drumul. Minora nu era in scaun pentru copil, fiind ținuta in brațe

- Barbatul care s-a baricadat in locuinta cu copilul sau de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o, a amenintat live pe Facebook ca arunca in aer casa, unde are trei butelii, scrie Antena 3. Negocierile cu el continua de mai bine de 20 de ore.Barbatul s-a filmat fiind in direct pe rețeaua de…

- Apar noi detalii in cazul crimei care a șocat Irlanda. Suspectul, un barbat de 30 de ani, din Dambovița, le-a declarat anchetatorilor ca a fost forțat de catre persoane inarmate sa il ucida pe un altul, de 64 ani. Ionut Cosmin Niolescu a pledat nevinovat, chiar daca dovezile il incrimineaza.

- O tanara in varsta de 19 ani, din Dambovița, a trait un coșmar in urma cu cateva zile. Un adolescent de 17 ani a intrat peste ea in casa și a violat-o. De parca nu ar fi fost de ajuns, agresorul i-a furat și banii.