- Accident pe DN7 la intersecția cu DC152 Brezoaele. O adolescenta de 16 ani a fost acroșata și accidentata de un Post-ul DAMBOVIȚA: Eleva, lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O botoșaneanca de 21 de ani a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa regulamentar strada Gheorghe Doja din Suceava. Autoturismul era condus de un localnic de 60 de ani. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…

- O fata de 13 ani, din Suceava, a ajuns la spital, aseara, dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa regulamentar bulevardul George Enescu. Minora a fost accidentata de un autoturism condus de o localnica de 18 ani. Șoferița a fost verificata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.…

- La data de 07 octombrie 2019, in jurul orei 07.30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 44 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism in direcția Micești – Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 48 de ani, din Campeni, județul Alba,…

- NEATENTIE…O femeie de 55 de ani, din Barlad, se zbate intre viata si moarte pe patul spitalului, dupa ce aseara a fost luata in plin pe trecerea de pietoni de pe strada Republicii, de o masina condusa de un sofer de 32 de ani. Femeia se angajase pe trecerea de pietoni dinspre Piata spre Biblioteca [...]

- Accident geav duminica dupa-amiaza pe DJ203K, in Focșanei. In timp ce conducea un autoturism pe DJ203K, pe raza localitații, un barbat de 29 de ani din comuna Smeeni a surprins și accidentat o fetița care se afla in traversarea drumului, pe marcajul pietonal. Fetița a fost izbita și aruncata pe asfalt.…

- La data de 21 septembrie 2019, in jurul orei 16.43, un barbat in varsta de 38 de ani, din Zlatna in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Mai, din orașul Zlatna a acroșat o minora de 13 ani, care s-a angajat in traversarea strazii in fuga, prin loc nepermis și fara sa se asigure. In urma evenimentului…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…